Постпредство при ООН: РФ рассматривает порты Украины как места дислокации ее силовиков

Как отметил первый зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский, за год действия зерновой сделки киевский режим накопил "значительные военно-промышленные, топливные и складские мощности в районах своих черноморских портов"

ООН, 21 июля. /ТАСС/. Россия рассматривает инфраструктуру украинских портов на Черном море как место дислокации и пополнения мощностей Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил в пятницу на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном зерновой сделке, первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

"Мы вынуждены констатировать, что за год действия сделки киевский режим накопил под ее прикрытием значительные военно-промышленные, топливные и складские мощности в районах своих черноморских портов. Там же размещались существенные людские ресурсы ВСУ и иностранных наемников. С прекращением сделки у нас появилась возможность исправить эту ситуацию", - сказал он.

"Рассматриваем всю черноморскую портовую инфраструктуру Украины в качестве места дислокации и пополнения мощностей ВСУ западным вооружением, которое Киев использует против России", - подчеркнул дипломат.