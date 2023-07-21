Рябков заявил, что график размещения ядерного оружия РФ в Белоруссии остается в силе

При этом, как отметил замглавы МИД РФ, передачи контроля над ним не происходит

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. График размещения российского ядерного оружия в Белоруссии остается в силе, при этом передачи контроля над ним не происходит. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков по итогам участия в ежегодной встрече друзей Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова.

"График работ, связанный с решением этого вопроса, был обнародован в заявлениях президента России. Мы исходим из того, что он остается в силе. Никаких изменений или дополнений к тому, что раньше произносилось в этой области, нет", - сказал замминистра.

"Хотелось бы подчеркнуть, что передачи контроля за ядерным оружием кому бы то ни было в рамках осуществляемых мероприятий не происходит", - добавил Рябков.

Замглавы МИД РФ обратил внимание, что в НАТО практикуются тренировки экипажей самолетов неядерных государств, а также тренировки с обращением с ядерным оружием. По его словам, это существенно отличается от работы в рамках Союзного государства. "Там [в НАТО] мы имеем дело с так называемым ядерным альянсом, а здесь мы имеем дело с Союзным государством, это по сути дела общий оборонный периметр. Действия НАТО были и остаются серьезным нарушением ключевых статей Договора о нераспространении ядерного оружия", - отметил он.

Президент России Владимир Путин 25 марта заявил, что Москва по просьбе Минска разместит свое тактическое ядерное оружие в Белоруссии, как давно делают США на территории своих союзников. Москва передала Минску ракетный комплекс "Искандер", который может быть носителем ядерного оружия, и оказала помощь в переоборудовании белорусских самолетов, чтобы они обладали возможностью применять специальные боеприпасы. Белорусские ракетчики и летчики прошли на территории России соответствующую подготовку.

16 июня Путин отметил, что первые российские ядерные заряды доставлены в Белоруссию, вся партия прибудет до конца года. Белорусский лидер Александр Лукашенко 23 июня заявил, что в республике уже находится значительная часть планировавшихся к доставке боеприпасов.