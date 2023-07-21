Рябков заявил, что Россия осуждает новые санкции США

Как отметил замглавы МИД РФ, Вашингтон ослабления Москвы добиться не сможет

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Российская сторона осуждает новые санкции США, Вашингтон ослабления Москвы добиться не сможет. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков в кулуарах ежегодной встречи друзей Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова.

"Осуждаем, считаем их нелегитимными. Изменений, искомых авторами санкционной политики, в том, что делается нами, [в Вашингтоне] не добьются. Результатов, нужных тем, кто стремится к ослаблению России, эти санкции не дадут. Это ужасающий по своей тупости и абсурдности американский день сурка - бесконечное американское хождение по одним и тем же граблям", - отметил замминистра, комментируя по просьбе ТАСС новые санкции США.

По словам Рябкова, в Вашингтоне только укрепляют тем самым решимость России двигаться дальше. "И в плане консолидации общества, и в плане достижения всех целей стоящей перед специальной военной операцией", - добавил высокопоставленный дипломат.