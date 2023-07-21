21 июля, 16:21,
обновлено 21 июля, 16:33
БРИКС

РФ считает, что состав саммита БРИКС в Казани будет шире нынешней пятерки участников

По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, участие президента Владимира Путина на саммите в Йоханнесбурге в видеоформате "не предполагает сигналов об уменьшении внимания, выделяемого БРИКС"

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Россия полагает, что количество участников саммита БРИКС в 2024 году в Казани не будет ограничиваться нынешней пятеркой членов объединения. Об этом заявил в пятницу журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков по итогам участия в ежегодной встрече друзей Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова.

"В будущем году председательство БРИКС будет у РФ, саммит пройдет в Казани. Посмотрим, что принесут предстоящие месяцы в плане определения параметров для расширения БРИКС и сколько лидеров государств приедет к нам в Казань, это вопрос открытый. Думаю, что их будет больше нынешний "пятерки", - сказал он.

Рябков отметил, что участие президента России Владимира Путина на саммите в Йоханнесбурге в видеоформате "не предполагает сигналов об уменьшении внимания, выделяемого БРИКС". "Наоборот, это отражение того, что наше руководство полностью сфокусировано на формате", - добавил дипломат. 

Теги:
РоссияБРИКСРябков, Сергей АлексеевичТатарстан
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