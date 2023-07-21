Захарова заявила, что враждебные действия США и Канады не останутся без ответа

По словам официального представителя МИД РФ, "санкционное безумие и иллюзорная ставка на "сдерживание Москвы" в конечном счете больно ударят по самому коллективному Западу"

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Враждебные действия Канады и США не останутся без ответа, "санкционное безумие" в конечном счете ударит по самому Западу. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя недавние ограничения Оттавы и Вашингтона в отношении Москвы.

"Враждебные действия США и Канады, объявивших России тотальную гибридную войну, разумеется, получат должный отпор и без ответа не останутся. Санкционное безумие и иллюзорная ставка на "сдерживание Москвы" в конечном счете больно ударят по самому коллективному Западу", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном МИД РФ в пятницу.

По мнению дипломата, список лиц и компаний, на которые налагает ограничения Запад, формируется "киевским режимом и пригретыми Западом несистемными оппозиционерами".

"Вновь отличилась официальная Оттава, которая традиционно пытается бежать впереди американского "старшего брата", выслуживаясь перед ним и укробандеровскими элементами внутри страны. В духе пресловутой "культуры отмены" целому ряду российских актеров и популярных певцов, а также музыкальному продюсеру Иосифу Пригожину и режиссеру Никите Михалкову въезд в Канаду отныне закрыт по политическим основаниям как лицам с чуждым мировоззрением", - сказала она.

В комментарии отмечается, что на Западе "судорожно и бездумно размахивают санкционной дубиной" и не в состоянии помешать развитию РФ, что подтверждает правильность курса Москвы на укрепление политического и экономического суверенитета, а также на дедолларизацию.