Рябков назвал действия США в мире смесью мании величия и комплекса неполноценности

По словам замглавы МИД РФ, США и другие западные страны совершают ошибку за ошибкой

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Действия США на мировой арене в последние годы можно описать как смесь мании величия и комплекса неполноценности. Об этом заявил в пятницу журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков по итогам участия в ежегодной встрече друзей Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова.

"Наверное, кто-то когда-то употреблял для описания этой ситуации выражение "бессильная злоба". Я не хочу подобного рода клише использовать, но факт остается фактом, мы имеем дело с глубокой внешнеполитической неуравновешенностью, уязвленностью, - сказал замминистра. - Это то, что, наверно, терминологически можно описать как опасная смесь мании величия с комплексом неполноценности".

По его словам, США и другие западные страны совершают ошибку за ошибкой. "Их путь последних лет - это путь ошибок и страданий. Страдания от собственной несостоятельности в международных делах, от неспособности совместить свои амбиции, высокомерное ожидание того, что все вокруг должны подчиняться с тем, что они видят на практике", - сказал Рябков.