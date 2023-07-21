Посол РФ заявил, что США и НАТО толкают мир к войне

По словам Анатолия Антонова, они провоцируют Россию в разных частях света

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. США и НАТО своими действиями толкают мир к войне, они провоцируют Россию в разных частях света. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в эфире телеканала "Россия-24".

"У меня такое ощущение, что Соединенные Штаты Америки и НАТО толкают мир к войне. Провоцируют нас. Если вы посмотрите на различные регионы мира, вы увидите, что нас все время проверяют: как мы отнесемся к той или иной провокации", - сказал он.

Антонов отметил, что Киев ожидал от саммита НАТО в Вильнюсе не просто членства в альянсе, он хотел, чтобы НАТО вступила в конфликт с РФ. "По существу, они толкали мир к конфликту, где вряд ли будет какой-то победитель, если будет использовано ядерное оружие", - подчеркнул посол.