Дипломаты РФ назвали голословным обвинение России в нападении на посольство Швеции в Ираке

В российской дипмиссии посоветовали "аналитику" по вопросам правоприменения Питтсбургского университета Хансу Бруну обратиться к психиатру

СТОКГОЛЬМ, 21 июля. /ТАСС/. Посольство РФ в Швеции считает голословным и даже маразматичным обвинение "аналитика" по вопросам правоприменения Питтсбургского университета Ханса Бруна в том, что за нападением на шведское посольство в Багдаде 20 июля может стоять Россия. Об этом говорится в опубликованном в пятницу комментарии российской дипмиссии в социальных сетях.

"Обратили внимание на опубликованный в [газетах] Dagens Nyheter и Expressen тенденциозный комментарий "аналитика" по вопросам правоприменения Питтсбургского университета Ханса Бруна по тематике недавнего нападения на шведское посольство в Багдаде 20 июля этого года. "Эксперт" с 50%-й вероятностью допускает, что за провокацией против дипмиссии может стоять Россия, которая якобы заплатила или "иным образом побудила" лидера шиитской организации "Армия Махди" Муктаду ас-Садра таким образом наказать Швецию за ее натовскую заявку, - отмечено в комментарии. - Полагаем, что пресловутому "эксперту" следовало бы отказаться от подобных необоснованных догадок, а учитывая, что сам же "аналитик" признается, что он "не обладает детальной информацией о случившемся в Багдаде", считаем такие обвинения голословными и даже маразматичными. Вынуждены констатировать, что псевдопрофессионализм господина Ханса Бруна, видимо, остался на уровне 2016 года, когда он безуспешно пытался отыскать "российский след" в инциденте с радиомачтой в Хеглареде недалеко от Буроса".

В российской дипмиссии советуют Бруну обратиться к психиатру. "Похоже, за последние семь лет фобии этого называющего себя "ученым" деятеля лишь обострились. А в таких случаях советуем, не затягивая, обратиться к психиатру. Уж он то с вероятностью в 100%, а не 50/50, установит точный диагноз", - считают российские дипломаты.

В мае 2016 года в Хеглареде на западе Швеции обрушилась радиомачта высотой 332 м. Брун объявил, что за этим "может стоять Россия или какая-то другая иностранная держава".

В четверг сотни протестующих - после известия о том, что полиция Стокгольма разрешила новую акцию с сожжением Корана - ворвались в посольство Швеции в Багдаде и устроили там поджог. Подавляющее большинство участников акции были сторонниками движения шиитского имама Муктады ас-Садра. Силы безопасности Багдада применили водометы для разгона демонстрантов. МИД Ирака осудил действия протестующих.