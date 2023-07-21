Антонов: диалог России с США по стратегической стабильности в ближайшее время невозможен

По словам посла РФ в Вашингтоне, когда-то такой диалог состоится

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Разговор РФ с США по вопросам стратегической стабильности когда-то состоится, но "завтра" он невозможен. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире телеканала "Россия-24".

"Если вы спросите, можно ли возобновить такой диалог завтра, я скажу "нет". <...> [Но] такой диалог когда-то состоится", - сказал он.

"Но как говорится у Некрасова, "в счастливую пору ту жить не придется ни мне, ни тебе", - добавил посол, процитировав строчки русского поэта в ответ на просьбу прокомментировать возможность такого диалога.

По словам Антонова, разговор по вопросам стратегической стабильности невозможен, пока американцы "не изменят своей антироссийской политики". "Все время пробрасываются и до посольства доводят мысли: мы готовы с вами взаимодействовать, но мы готовы взаимодействовать только по проблемам ДСНВ (Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений - прим. ТАСС). <...> Хотят только одного - заглянуть в шахты пусковых установок, посмотреть сколько там ядерных боеголовок, ни о чем другом говорить не хотят", - заключил он.