Медведев вспомнил хит группы Green Day после шутки Байдена про искусственный интеллект

Зампредседателя Совбеза РФ написал, что песня объясняет высказывания президента США

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев вспомнил песню группы Green Day из одноименного альбома American Idiot после шутки президента США Джо Байдена про искусственный интеллект.

"Когда вы слушаете хит Green Day из одноименного альбома 2004 года, становится ясно, что имел в виду "сонный Джо" (президент США Джо Байден - прим. ТАСС), говоря, что он искусственный интеллект", - написал зампред в англоязычном аккаунте в Twitter.

Седьмой студийный альбом американской рок-группы Green Day, выпущенный 21 сентября 2004 года на лейбле Reprise Records, носит название American Idiot. В его состав входят 13 композиций.

В пятницу президент США Джо Байден шутливо назвал себя "искусственным интеллектом", выступая в Белом доме с краткой речью. Она была посвящена проблематике разработок с применением технологий искусственного интеллекта и соблюдения при этом мер предосторожности.