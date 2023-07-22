21 июля, 23:51

Медведев вспомнил хит группы Green Day после шутки Байдена про искусственный интеллект

Екатерина Штукина/ ТАСС
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
© Екатерина Штукина/ ТАСС

Зампредседателя Совбеза РФ написал, что песня объясняет высказывания президента США

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев вспомнил песню группы Green Day из одноименного альбома American Idiot после шутки президента США Джо Байдена про искусственный интеллект.

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"Когда вы слушаете хит Green Day из одноименного альбома 2004 года, становится ясно, что имел в виду "сонный Джо" (президент США Джо Байден - прим. ТАСС), говоря, что он искусственный интеллект", - написал зампред в англоязычном аккаунте в Twitter.

Седьмой студийный альбом американской рок-группы Green Day, выпущенный 21 сентября 2004 года на лейбле Reprise Records, носит название American Idiot. В его состав входят 13 композиций.

В пятницу президент США Джо Байден шутливо назвал себя "искусственным интеллектом", выступая в Белом доме с краткой речью. Она была посвящена проблематике разработок с применением технологий искусственного интеллекта и соблюдения при этом мер предосторожности. 

Теги:
Медведев, Дмитрий АнатольевичСШАРоссияБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
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