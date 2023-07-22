Слуцкий заявил, что Зеленский признал ответственность за государственный терроризм

Председатель комитета Госдумы по международным делам также обвинил Запад в молчаливом одобрении действий Киева

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский словами о Крымском мосте признал ответственность за государственный терроризм. Такое мнение в субботу выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале, добавив, что украинский лидер получает от Запада индульгенцию и средства на убийства мирных жителей.

"Зеленский признал ответственность за государственный терроризм. Крымский мост является для Киева военной целью, которая должна быть "нейтрализована", заявил главарь хунты под молчаливое одобрение коллективного Запада на форуме по безопасности в Аспене", - написал Слуцкий.

Он добавил, что Зеленский получает от "своих хозяев" индульгенцию и средства на убийства мирного населения, "в том числе террористическими методами, кассетными боеприпасами и снарядами с урановыми наконечниками".

Зеленский, запись выступления которого 21 июля была показана на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института (штат Колорадо), назвал Крымский мост целью, "которая должна быть нейтрализована".