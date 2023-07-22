Володин заявил, что Зеленский занимается "ополячиванием" Украины

По мнению председателя Госдумы, украинский президент рассчитывает таким образом получить возможность подольше удержаться во власти

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский ведет процесс "ополячивания" страны, надеясь, что это позволит ему дольше оставаться у власти, заявил у себя в Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Зеленский ведет процесс ополячивания страны (захват Польшей Украины - прим. ТАСС), надеясь, что в благодарность за это хозяева (Вашингтон и Брюссель - прим. ТАСС) дадут ему возможность подольше удержаться во власти", - написал он.

Володин добавил, что для этого в том числе был принят закон, который фактически приравняет поляков к украинцам, предоставив им те же права - нахождение на территории страны без разрешений, трудоустройство, обучение, медобслуживание и даже некоторые выплаты.

По словам Володина, в приграничных с Россией областях Украины - Сумской и Черниговской - из домов выгоняют украинцев, стремясь заменить их на лояльных нацистам переселенцев-поляков. Также гражданам Украины вместо русского навязывается польский язык, который включен в список экзаменов в вузы, кроме того, организуются гонения на православную веру, украинцев обращают в католичество, подчеркнул спикер палаты.

"На этом фоне создано 25-тысячное воинское соединение, состоящее в основном из польских и литовских вооруженных солдат, готовых к оккупации Западной Украины. Поляки хотят вернуть себе, как они считают, свои исторические земли - Восточные Кресы. Граждане Украины на этих территориях им не нужны", - отметил Володин.

Он констатировал, что согласно идеологии Вашингтона и Брюсселя, сотни тысяч жителей Украины должны погибнуть на фронте (для этого киевскому режиму поставляется все большее количество вооружения), а остальные - потерять свою национальную идентичность. Для решения этой задачи используются "имперские амбиции Польши". "Вашингтон и Брюссель продолжат вести войну до последнего украинца", - заключил Володин.