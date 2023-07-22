На выборы главы Приморья зарегистрированы кандидаты от ЛДПР и "Коммунистов России"

Голосование состоится в сентябре

ВЛАДИВОСТОК, 22 июля. /ТАСС/. Избирательная комиссия Приморья на заседании в субботу приняла решение о регистрации в качестве кандидатов на должность губернатора края представителей региональных отделений партий ЛДПР и "Коммунисты России". Об этом сообщается в официальном Telegram-канале крайизбиркома.

"На состоявшемся сегодня заседании Избирком Приморья принял решения о регистрации кандидатов на должность губернатора Приморского края: Инны Кошелевой, выдвинутой Приморским региональным отделением политической партии ЛДПР - Либерально - демократической партии России; Александра Андони, выдвинутого приморским краевым отделением политической партии коммунистическая партия "Коммунисты России", - говорится в сообщении.

Ранее на выборы губернатора региона, которые в Приморье будут проходить с 8 по 10 сентября, были предоставлены документы о выдвижении кандидатов Александра Андони от приморского краевого отделения партии "Коммунисты России", Дениса Ковалева, которого поддержала Казачья партия Российской Федерации, Кирилла Рудюка от партии "Справедливая Россия", действующего губернатора края Олега Кожемяко от партии "Единая Россия", а также Инны Кошелевой, выдвинутой региональным отделением ЛДПР. Василий Сомов, выдвинутый для участия в выборах региональным отделением "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость", утратил статус кандидата.