Посол РФ сообщил об отпоре после претензий Польши из-за слов Путина

По словам Сергея Андреева, в МИД никакой формальной ноты ему не вручали, "ограничившись устными выражениями своего неудовольствия"

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Российская сторона дала в Министерстве иностранных дел Польши отпор, после того как власти республики выдвинули претензии из-за слов президента РФ Владимира Путина о польской истории и текущей политике Варшавы. Об этом сообщил в субботу ТАСС посол России Сергей Андреев после визита в польское внешнеполитическое ведомство.

"Встреча прошла ожидаемо. Заместитель министра [иностранных дел Польши Павел] Яблоньский предъявил претензии польской стороны из-за того, что президент РФ сказал вчера о Польше на совещании Совета безопасности. Естественно, он получил надлежащий отпор, разъяснения по поводу того, как мы видим и историю ХХ века, и поведение польских властей сейчас в связи с конфликтом в Донбассе, Новороссии и на Украине", - подчеркнул Андреев.

"Мы зафиксировали полное отсутствие взаимопонимания и совершенно разные подходы и к вопросам современной политики, и к вопросам истории. И добавить тут нечего", - отметил он. По словам дипломата, в МИД никакой формальной ноты ему не вручали, "ограничившись устными выражениями своего неудовольствия".

Как проинформировал Андреев, в Варшаве почему-то наибольшее внимание уделяют словам российского лидера о том, что Польша получила свои западные земли благодаря позиции Иосифа Сталина на Ялтинской и Потсдамской конференциях вопреки возражениям союзников.

"Любопытно, что польская сторона зациклилась именно на этих словах, ведь Владимир Владимирович сказал много другого по поводу оценки текущей ситуации и нынешней политики Польши. Получается, что то, что он говорил, помимо упоминания о Сталине, не вызывает у них возражений и протестов", - констатировал посол. По его словам, сложно сказать, почему Варшава сконцентрировалась именно на этом моменте. "Возможно, [причинами стали] эмоциональная реакция или непрофессионализм", - заключил Андреев.

В пятницу Путин на оперативном совещании с Совбезом заявил, что "именно благодаря Советскому Союзу, благодаря позиции Сталина Польша получила значительные земли на западе, земли Германии". Также, как отметил президент РФ, сейчас Польша хотела бы заполучить не только украинские, но и белорусские земли.