22 июля, 12:11
Военная операция на Украине

Косачев обвинил в гибели журналиста Журавлева в Запорожской области Украину и США

Вице-спикер Совета Федерации заявил, что инцидент говорит о ложности заявлений американцев и украинцев о неприменении оружия против мирного населения

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Ранение журналистов и гибель корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева в результате удара ВСУ по Запорожской области с использованием кассетных боеприпасов говорит о ложности заявлений американцев и украинцев о неприменении оружия против мирного населения, ответственность за это преступление ложится на Киев и Вашингтон в равной степени. Об этом в субботу вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

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"Применение кассетных боеприпасов антигуманно и должно быть исключено из практик ведения боевых действий. А все заверения американцев и украинцев об отсутствии планов применять это оружие против некомбатантов на поверку оказались чистой ложью. Ответственность за это преступление ложится в равной степени и на Украину, и на США", - написал сенатор в Telegram-канале. 

Теги:
Косачев, Константин ИосифовичУкраинаСШАРоссияВоенная операция на Украине
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