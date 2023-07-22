Дипломат РФ заявил, что гибель военкора говорит о пересечении США всех моральных границ

Дмитрий Полянский отметил, что "американский истеблишмент может лишь поучать других"

ООН, 22 июля. /ТАСС/. Гибель корреспондента РИА Новости в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) с применением кассетных боеприпасов свидетельствует о пересечении США всех моральных красных линий. С такой оценкой выступил в субботу в Twitter первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

"Поставленные США кассетные боеприпасы убивают журналистов на Украине. Интересно, что американская общественность думает о том, что их страна пересекает все моральные красные линии в тщетной попытке спасти распадающийся коррумпированный киевский режим", - написал дипломат. По его словам, "похоже, что американский истеблишмент может лишь поучать других".

В Минобороны России ранее сообщили, что четыре журналиста "Известий" и РИА Новости получили ранения в результате удара ВСУ по Запорожской области с использованием кассетных боеприпасов. Корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев умер в ходе эвакуации, состояние остальных оценивается как стабильное.