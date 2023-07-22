Захарова пообещала наказание виновным в смерти корреспондента РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ назвала неслучайной атаку на журналистов в Запорожской области

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Те, кто виновен в жестокой расправе над российским журналистом Ростиславом Журавлевым, понесут заслуженное наказание, меру ответственности разделят и поставщики кассетных боеприпасов Киеву. Об этом говорится в распространенном в субботу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Виновные в жестокой расправе над российским журналистом неминуемо понесут заслуженное наказание. Всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы", - отметила дипломат.

Как считает Захарова, Киев "продолжает практику преступного террора". Она напомнила, что в субботу днем в результате артиллерийского удара кассетными боеприпасами со стороны ВСУ по группе журналистов МИЦ "Известия" и информационного агентства "РИА Новости" еще трое получили ранения. "Все указывает на то, что атака на журналистскую группу была осуществлена неслучайно. Корреспонденты собирали материалы для репортажа об обстрелах боевиками киевского режима населенных пунктов Запорожской области запрещенными во многих странах мира кассетными боеприпасами. Теми, которые поставляют Киеву США, - продолжила представитель МИД РФ. - Вашингтон, а вместе с ним и Лондон с Парижем, снабжающие режим Зеленского ракетами дальнего радиуса действия, лишь на словах выражают обеспокоенность безопасностью журналистов, на деле же являются спонсорами террористов".

По словам дипломата, нет никаких иллюзий в отношении того, что профильные международные структуры предпочтут, как и прежде в подобных случаях, "закрыть глаза на это гнусное преступление", что "делает их соучастниками террористического беспредела Киева".

"Эта циничная зашоренность в который раз подтверждает их политическую ангажированность и дисфункциональность. Молчание таких институтов вовсе не означает, что злу выдана индульгенция на убийства и стремление заглушить неудобную правду", - резюмировала Захарова.