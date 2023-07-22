Грызлов считает, что польские политики агрессией зарабатывают очки в преддверии выборов

Посол России в Белоруссии отметил, что "в Варшаве должны отдавать себе отчет, что при оценке ситуации в сфере безопасности Москва и Минск не могут и не будут списывать милитаризацию пограничья и агрессивную риторику польских политиков и военных сугубо на внутриполитические процессы"

МИНСК, 22 июля. /ТАСС/. Воинственная риторика Варшавы может быть попыткой некоторых представителей польского политикума заработать себе дополнительные очки, разыгрывая реваншистскую националистическую карту, в преддверии парламентских выборов. Об этом заявил посол России в Белоруссии Борис Грызлов.

"Очевидно, что по мере приближения парламентских выборов некоторые горячие головы в руководящих кругах Польши пытаются заработать себе дополнительные очки, разыгрывая реваншистскую националистическую карту и манипулируя образом "внешнего врага" в лице Беларуси и России", - сказал он.

Грызлов подчеркнул, что "в Варшаве должны отдавать себе отчет, что при оценке ситуации в сфере безопасности Москва и Минск не могут и не будут списывать милитаризацию пограничья и агрессивную риторику польских политиков и военных сугубо на внутриполитические процессы".

"Какие бы планы ни вынашивало польское руководство в отношении Беларуси, от них лучше отказаться сейчас, пока еще не поздно, чтобы впоследствии - как это было уже не раз в истории польского государства - не пожинать плоды не в меру раздутой национальной спеси и геополитических амбиций", - посоветовал посол.

В пятницу президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с Советом безопасности заявил, что "именно благодаря Советскому Союзу, благодаря позиции [Иосифа] Сталина Польша получила значительные земли на западе, земли Германии". Также, как отметил российский лидер, сейчас Польша хотела бы заполучить не только украинские, но и белорусские земли.

В начале июля генеральное командование польских вооруженных сил проинформировало о решении перебросить в восточную часть Польши 1 000 военнослужащих и почти 200 единиц техники из состава 12-й и 17-й механизированных бригад. Точная дата очередных выборов в парламент Польши еще не названа, однако известно, что они должны состояться осенью, предположительно в октябре-ноябре.