Наблюдатели из РФ отметили высокую степень готовности Камбоджи к парламентским выборам

Они пройдут 23 июля

ХАНОЙ, 22 июля. /ТАСС/. Российские наблюдатели отмечают высокую степень готовности Камбоджи к предстоящим в воскресенье парламентским выборам. Об этом рассказал в интервью корреспонденту ТАСС член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Константин Мазуревский, который представляет ЦИК РФ в качестве наблюдателя на выборах в Национальную ассамблею (нижнюю палату парламента) Камбоджи.

"Можем отметить очень высокую степень готовности перед завтрашними выборами. Мы посетили 21 избирательный участок в столице Пномпене и в близлежащих провинциях, видели подготовку самих участков, всего технологического оборудования на местах и убедились, что проведенная местными властями подготовка позволяет организовать голосование в соответствии со всеми нормами избирательного законодательства Камбоджи", - сказал член российского Центризбиркома.

Он сообщил, что в субботу прошла встреча группы международных наблюдателей с премьер-министром Камбоджи Хун Сеном. Глава правительства подробно проинформировал наблюдателей о том, какие политические процессы происходят в Камбодже, какое внимание власти уделяют избирательному процессу и как способствуют его осуществлению. "Пользуясь случаем, я от лица ЦИК РФ пригласил камбоджийскую делегацию принять участие в наблюдении и за ходом предстоящих выборов президента России в марте 2024 года", - сообщил Мазуревский.

По его словам, между ЦИК РФ и Национальным избирательным комитетом Камбоджи осуществляется тесное сотрудничество. Делегация российского Центризбиркома находится на выборах в Камбодже уже третий раз, до этого наблюдатели из РФ приезжали на выборы в Национальную ассамблею в 2013 и в 2018 годах. "Это взаимное сотрудничество, поскольку в 2017 году на думские выборы и в 2018 году на президентские выборы к нам приезжали камбоджийские коллеги из Национального избирательного комитета для того, чтобы понять, как устроена избирательная система в РФ", - рассказал член ЦИК. В 2018 году, когда состоялся второй визит представителей камбоджийского избиркома с наблюдательной миссией на президентских выборах РФ, стороны подписали соглашение о сотрудничестве между ЦИК и Национальным избирательным комитетом Камбоджи.

В воскресенье в Камбодже пройдут седьмые в современной истории страны выборы в Нацассамблею, по результатам которых будет сформировано новое правительство королевства. Для участия в них зарегистрировались 18 политических партий. По данным избиркома Камбоджи, среди почти 17 млн подданных королевства насчитывается порядка 9,71 млн человек, обладающих правом голоса. Голосование будет проходить на 23,7 тыс. избирательных участков, созданных в 25 избирательных округах по всей стране.