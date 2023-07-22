Посольство РФ: слова США об ответственном применении ВСУ кассетных боеприпасов ничтожны

На совести Соединенных Штатов лежит затягивание конфликта и новые жертвы среди мирных граждан, отметили в диппредставительстве

ВАШИНГТОН, 22 июля. /ТАСС/. Посольство России в Вашингтоне в связи с гибелью корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева назвало ничтожными заверения США в том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут применять кассетные боеприпасы избирательно и ответственно.

"Американские чиновники заверяли мировую общественность, что украинцы будут использовать данные средства "избирательно и ответственно". Ничтожность этих слов очевидна всем. Применение киевским режимом оружия кассетного типа по гражданскому населению подтверждает: Вашингтон теряет контроль над своими марионетками", - говорится в комментарии, размещенном в Telegram-канале российского диппредставительства.

Посольство напомнило, что именно от Вашингтона Киев получает кассетные боеприпасы, которые "украинские радикалы применяют по городам и поселкам" России, "разрушая дома мирных жителей". "ВСУ настолько отчаялись из-за тяжелейшего положения на фронте, что идут на самые изуверские деяния. Вытирают ноги о псевдообещания, данные заокеанским кукловодам", - подчеркивается в комментарии.

"На совести США лежит затягивание конфликта и новые жертвы среди мирных граждан", - заключили дипломаты. Они не сомневаются, что Журавлев - "это настоящий герой нашего времени", который "бесстрашно освещал преступления киевских нацистов и многое сделал для того, чтобы мир узнал правду о невероятном зле, с которым борется Российская Федерация в ходе специальной военной операции".-