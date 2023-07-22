22 июля, 17:04,
обновлено 22 июля, 17:41

Лукашенко прибыл в Россию на встречу с Путиным

Ожидается обсуждение актуальных вопросов дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества

МИНСК, 22 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Россию, где должна пройти его встреча с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал "Пул первого".

"Первые кадры рабочего визита", - говорится в подписи к опубликованной фотографии, на которой запечатлены президент и приземлившийся самолет.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко встретил в аэропорту Лукашенко, как собщила пресс-служба губернатора и правительства области в Telegram-канале.

"Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко встретил в аэропорту президента Беларуси Александра Лукашенко, прибывшего на переговоры с Владимиром Путиным", - говорится в сообщении.

Ожидается, что Путин встретится с Лукашенко 23 июля. В повестке встречи - обсуждение актуальных вопросов дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства. 

Теги:
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссия
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