Лукашенко прибыл в Россию на встречу с Путиным

Ожидается обсуждение актуальных вопросов дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества

МИНСК, 22 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Россию, где должна пройти его встреча с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал "Пул первого".

"Первые кадры рабочего визита", - говорится в подписи к опубликованной фотографии, на которой запечатлены президент и приземлившийся самолет.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко встретил в аэропорту Лукашенко, как собщила пресс-служба губернатора и правительства области в Telegram-канале.

"Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко встретил в аэропорту президента Беларуси Александра Лукашенко, прибывшего на переговоры с Владимиром Путиным", - говорится в сообщении.

Ожидается, что Путин встретится с Лукашенко 23 июля. В повестке встречи - обсуждение актуальных вопросов дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства.