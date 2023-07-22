Самолеты проамериканской коалиции восемь раз нарушили воздушное пространство Сирии

Речь идет об истребителях F-16 и Rafal, отметил заместитель руководителя ЦПВС в стране контр-адмирал Олег Гуринов

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Истребители проамериканской антитеррористической коалиции за прошедшие сутки восемь раз нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф, где пролегают международные воздушные трассы. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

"В районе Эт-Танф, через который проходят международные воздушные трассы, в очередной раз зафиксировано восемь нарушений воздушного пространства Сирии двумя парами истребителей F-16 и двумя парами истребителей Rafale коалиции", - сказал он.

Как отметил замглавы ЦПВС, беспилотные летательные аппараты международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США, 14 раз за прошедшие сутки нарушили протоколы деконфликтации.

"Подобными действиями коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии", - подчеркнул Гуринов.