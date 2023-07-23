Путин проведет встречу с Лукашенко

Как сообщали в пресс-службе Кремля, лидеры, в частности, продолжат обсуждение актуальных вопросов развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проведет встречу со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, который находится в России с рабочим визитом. Глава белорусского государства прибыл в РФ накануне вечером.

Как сообщали в пресс-службе Кремля, лидеры продолжат "обсуждение актуальных вопросов дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства".

В Минске со своей стороны отмечали, что президенты затронут "широкий круг наиболее важных и базовых для двусторонних отношений тем: вопросы безопасности, международной повестки дня, экономическое взаимодействие, реализацию союзных программ, совместное противостояние незаконному санкционному давлению и многое другое".

Лукашенко 6 июля на встрече с представителями белорусских и иностранных СМИ сообщил о том, что договорился встретиться с Путиным "в ближайшее время". В числе тем для обсуждения он назвал ситуацию вокруг ЧВК "Вагнер" и вопросы "дальнейшего функционирования" группы. По словам белорусского лидера, "это самая простая проблема, которая будет решена и решается". После произошедшей в России в июне попытки вооруженного мятежа были достигнуты договоренности о перемещении группы "Вагнер" в Белоруссию.

Стратегическое партнерство

Путин не раз указывал на особый характер отношений между Россией и Белоруссией. Он отмечал, что Минск является для Москвы "стратегическим партнером и ближайшим союзником".

Кроме того, два государства реализуют 28 союзных программ. Они предусматривают сближение макроэкономической политики, интеграцию платежных систем, гармонизацию валютного регулирования и некоторых других сфер. Стороны договорились о создании единых рынков газа, нефти и нефтепродуктов, а также электроэнергии.

Лукашенко, говоря об экономическом взаимодействии Белоруссии с Россией, отмечал, что некоторые вопросы еще предстоит решить. Самым крупным из них белорусский президент считает создание единых энергетических рынков. При этом, по его словам, остаются и "транспортные, логистические, второстепенные вопросы".

Путин и Лукашенко регулярно контактируют. За этот год главы государств увидятся уже шестой раз. Предыдущие пять встреч также состоялись на территории России. В числе тем, которые затрагивались в последнее время, - развитие экономических отношений, размещение в Белоруссии российского ядерного оружия, ситуация на мировой арене. Кроме того, лидеры двух стран по необходимости созваниваются.