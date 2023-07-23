Российские наблюдатели не обнаружили нарушений при подготовке выборов в парламент Камбоджи

Глава делегации Андрей Максимов отметил, что была проведена большая организационная работа по подготовке избирательных участков и по коммуникации с международными наблюдателями

ХАНОЙ, 23 июля. /ТАСС/. Российские наблюдатели не зафиксировали каких-либо нарушений при подготовке к проведению голосования по выборам в Национальную ассамблею (нижнюю палату парламента) Камбоджи. Об этом сообщил ТАСС председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре Андрей Максимов, возглавляющий делегацию наблюдателей ОП на проходящих в воскресенье всеобщих выборах в Нацассамблею.

По его словам, представители Общественной палаты уже второй раз присутствуют в качестве наблюдателей на выборах в Нацассамблею Камбоджи. "Во время прошлых выборов в 2018 году члены Общественной палаты РФ также осуществляли наблюдение за ходом голосования в Камбодже, и сегодня у нас уже вторая миссия, которая оценивает ход голосования. Мы не обнаружили каких-то нарушений, связанных с ведением предвыборной агитации и при подготовке к проведению голосования", - сообщил глава комиссии ОП.

"Мы видим, что проведена большая организационная работа по подготовке избирательных участков и по коммуникации с международными наблюдателями. Как нам сообщили в МИД Камбоджи, 344 иностранных наблюдателя из 65 стран и многих международных организаций присутствуют и работают в день голосования. Российская делегация, которая представлена не только членами ОП, но Центральной избирательной комиссии РФ, - одна из многочисленных", - рассказал Максимов.

Для участия в седьмых в современной истории Камбоджи выборах в Нацассамблею, по результатам которых будет сформировано новое правительство королевства, зарегистрировались 18 политических партий. По данным избиркома Камбоджи, среди почти 17 млн подданных королевства насчитывается порядка 9,71 млн человек, обладающим правом голоса. Голосование проходит на 23 789 избирательных участках, созданных в 25 избирательных округах по всей стране.