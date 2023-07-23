23 июля, 07:48
Единый день голосования

Кандидата от "Справедливой России" зарегистрировали на выборах главы Приморья

Выборы будут проходить с 8 по 10 сентября

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Кандидат от партии "Справедливая Россия - патриоты - за правду" Кирилл Рудюк зарегистрирован на выборах главы Приморского края. Об этом сообщается в Telegram-канале избиркома Приморья.

"На заседании избиркома Приморья принято решение о регистрации кандидата на должность губернатора Приморского края, выдвинутого региональным отделением социалистической политической партии "Справедливая Россия - патриоты - за правду" в Приморском крае, Кирилла Рудюка", - говорится в сообщении.

В регионе завершился период регистрации кандидатов на должность губернатора Приморского края. Зарегистрированы помимо Рудюка: действующий глава региона Олег Кожемяко от "Единой России", Денис Ковалев от Казачьей партии Российской Федерации, Инна Кошелева от ЛДПР, Александр Андони от "Коммунистов России".

Выборы в Приморье будут проходить с 8 по 10 сентября. 

Теги:
РоссияЕдиный день голосования"Справедливая Россия - За правду"Приморский край
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