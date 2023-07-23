В Санкт-Петербурге началась встреча Путина и Лукашенко

Лидеры планируют обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с лидером Белоруссии Александром Лукашенко, который находится в России с рабочим визитом. Переговоры проходят в Константиновском дворце, расположенном в Стрельне.

Согласно видео, опубликованному в близком к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канале "Пул первого", президенты приехали ко дворцу в одном автомобиле. Главы государств вышли из него в официальных костюмах, но без галстуков.

Глава белорусского государства прибыл в РФ накануне вечером.

Как сообщалось ранее, лидеры планируют обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства. Помимо этого, Путин и Лукашенко в ходе беседы могут затронуть темы безопасности, международной повестки дня, экономического взаимодействия и совместного противостояние незаконному санкционному давлению.

Переговоры президентов России и Белоруссии продлятся два дня, они планируют провести встречу и в понедельник.

"Я кое-какие планы свои изменил, можем полтора - два дня провести", - сказал Путин, начиная встречу в Константиновском дворце.