23 июля, 08:27,
обновлено 23 июля, 08:49

В Санкт-Петербурге началась встреча Путина и Лукашенко

Александр Демьянчук/ ТАСС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин
© Александр Демьянчук/ ТАСС

Лидеры планируют обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с лидером Белоруссии Александром Лукашенко, который находится в России с рабочим визитом. Переговоры проходят в Константиновском дворце, расположенном в Стрельне.

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Согласно видео, опубликованному в близком к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канале "Пул первого", президенты приехали ко дворцу в одном автомобиле. Главы государств вышли из него в официальных костюмах, но без галстуков.

Глава белорусского государства прибыл в РФ накануне вечером.

Как сообщалось ранее, лидеры планируют обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства. Помимо этого, Путин и Лукашенко в ходе беседы могут затронуть темы безопасности, международной повестки дня, экономического взаимодействия и совместного противостояние незаконному санкционному давлению.

Переговоры президентов России и Белоруссии продлятся два дня, они планируют провести встречу и в понедельник.

"Я кое-какие планы свои изменил, можем полтора - два дня провести", - сказал Путин, начиная встречу в Константиновском дворце. 

Теги:
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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