Путин и Лукашенко посетили Кронштадтский морской собор

Он представляет собой храм-памятник российскому флоту

КРОНШТАДТ, 23 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и глава белорусского государства Александр Лукашенко посетили Кронштадтский морской собор.

Собор, за образец которого был взят храм Святой Софии в Константинополе, был построен в 1913 году и стал высотной доминантой и одним из символов города. Его освятили в честь небесного покровителя всех плавающих по морю - Святителя Николая Чудотворца.

Морской собор представляет собой храм-памятник российскому флоту, увековечивший память о подвигах русских моряков, отдавших свои жизни во славу Отечества. Внутри храма были установлены памятные мраморные доски, на которых золотыми буквами выбиты имена и фамилии моряков, священников флота, медицинских и гражданских чинов морского ведомства, погибших в боях и при исполнении служебного долга.

В 1918 году здание было национализировано и передано Кронштадтскому Совету, а в 1933 году там открыли кинотеатр. В мае 1980 года на галереях второго этажа был открыт филиал Центрального военно-морского музея "Кронштадтская крепость". Он работал почти три десятилетия.

В 2009 году экспозицию филиала демонтировали в связи с началом работ по воссозданию Кронштадтского морского собора и его внутреннего убранства, в том числе памятных досок. В мае 2013 года храм освятил патриарх Кирилл.

Решением Минобороны с 1 декабря 2014 года все имущество Кронштадтского морского собора было передано Центральному военно-морскому музею. Сейчас в Кронштадтском морском соборе проводятся церковные службы, а также экскурсии. За год здесь бывает более 1 млн человек.