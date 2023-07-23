Эксперт назвал акцент на сотрудничестве по спорту и СМИ новшеством саммита РФ - Африка

Доцент кафедры африканистики Института стран Азии и Африки МГУ Моника Урб отметила, что предстоящее мероприятие обозначит "четкую траекторию развития отношений" России с африканскими странами

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Важным нововведением саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге станет акцент на развитии гуманитарного сотрудничества, в том числе в области спорта и СМИ. Такое мнение выразила доцент кафедры африканистики Института стран Азии и Африки МГУ Моника Урб в интервью журналу "Международная жизнь", опубликованном в воскресенье.

"Главное нововведение саммита состоит в том, что в его программе акцент будет сделан не только на экономические отношения, но и на развитие гуманитарного сотрудничества, например, в области науки, культуры, спорта и СМИ", - отметила эксперт.

В этой связи специалист обратила внимание, что один из четырех треков деловой программы форума называется "Гуманитарная и социальная сфера: совместная работа для нового качества жизни". В его рамках участникам и предстоит активная работа по наращиванию российко-африканского взаимодействия в образовании, культуре, спорте и обеспечении прав человека. "Первый трек "Новая глобальная экономика" посвящен ведению российского бизнеса в Африке. Основные темы второго трека "Комплексная безопасность и суверенное развитие" - это международная продовольственная безопасность и политическая стабильность. В рамках третьего блока "Сотрудничество в области науки и технологий" на повестке дня вопросы кооперации России и Африки в сфере передовых технологий", - перечислила она остальные тематические направления саммита.

По ее словам, предстоящее мероприятие обозначит "четкую траекторию развития отношений" России с африканскими странами на долгосрочную перспективу и в этом контексте однозначно станет "важнейшим и знаковым внешнеполитическим событием". Этим, по мнению аналитика, и обусловлен широкий тематический охват саммита. Урб также подчеркнула, что государства Африки продемонстрировали твердый настрой на углубление связей с РФ: около половины стран континента будут представлены на форуме на самом высоком уровне, несмотря на колоссальное давление Запада.

"В рамках саммита запланирован ряд сопутствующих мероприятий, а именно: медиафорум, съезд ректоров университетов, круглый стол с участием высших органов аудита России и стран Африки, события молодежной программы, сессии и форумы здорового образа жизни и форумы креативного бизнеса, презентация нового флагманского спортивного проекта "Всемирные игры дружбы", который Россия примет в сентябре 2024 года. Разработана насыщенная культурная программа - в рамках саммита пройдет фестиваль культуры "Петербургские сезоны", задача которого познакомить жителей и гостей Северной столицы с яркой культурой Африки", - заключила эксперт.

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Первый раз мероприятие прошло 22-24 октября 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие".