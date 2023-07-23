Мишустин 24-27 июля посетит с рабочей поездкой регионы Сибири и Дальнего Востока

Во Владивостоке премьер-министр России выступит на пленарной сессии форума "Развитие малых городов и исторических поселений"

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин 24-27 июля отправится в турне по регионам Сибири и Дальнего Востока. С рабочей поездкой он посетит Владивосток, Улан-Удэ, Горно-Алтайск и Норильск, сообщает пресс-служба правительства.

Как следует из сообщения, 24 июля премьер во Владивостоке выступит на пленарной сессии форума "Развитие малых городов и исторических поселений" и встретится с участниками образовательной программы "Архитекторы.рф" на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Во вторник, 25 июля, Мишустин посетит локомотивовагоноремонтный и авиационный заводы в Улан-Удэ.

В среду его рабочий день пройдет в Горно-Алтайске, где состоится совещание по развитию туризма и индустрии гостеприимства. 27 июля председатель правительства отправится в Норильск, где осмотрит Надеждинский металлургический завод им. Б. И. Колесникова и физкультурно-оздоровительный комплекс "Айка".

В рамках рабочей поездки, как уточнили в пресс-службе кабмина, Мишустин также встретится с главами регионов Дальневосточного и Сибирского федеральных округов.

Правительственная делегация будет состоять из вице-премьера - полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, главы Минэкономразвития Максима Решетникова, министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирека Файзуллина, министра науки и высшего образования Валерия Фалькова и министра по развитию Дальнего Востока Алексея Чекункова.