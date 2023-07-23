23 июля, 14:16

Посольство РФ сообщило об отсутствии обращений от россиян в связи с пожаром на Родосе

На острове в настоящее время находятся более 200 тыс. туристов

АФИНЫ, 23 июля. /ТАСС/. Посольство России в Греции не получало обращений от российских туристов в связи с природным пожаром на острове Родос, где из районов бедствия были эвакуированы около 19 тыс. человек. Об этом сообщило в воскресенье дипломатическое представительство.

"Обращений от российских туристов в связи с пожаром на Родосе в посольство России в Греции не поступало", - заявили в посольстве.

Природный пожар на Родосе, распространяющийся на юго-востоке острова, тушат шестой день. В качестве меры предосторожности были эвакуированы жители населенных пунктов Киотари, Геннади, Пилонас, Лаэрма, Лардос, Линдос, Калатос-Малона, Асклипиио, Пефкус, Массари, Хараки, а также туристы из отелей в этих районах. На острове в настоящее время находятся более 200 тыс. туристов. 

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