23 июля, 14:39,
обновлено 23 июля, 15:20
Военная операция на Украине

Захарова возложила ответственность на Киев за повреждения Спасо-Преображенского собора

AP Photo/ Jae C. Hong
© AP Photo/ Jae C. Hong

Официальный представитель МИД РФ отметила, что у Украины нет права апеллировать к законности после того, что произошло "с десятками православных церквей, с Киево-Печерской лаврой, реликвиями, памятниками и мемориалами"

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Повреждения Спасо-Преображенского собора в Одессе на совести Киева. Об этом заявила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Во-первых, после того, что киевский режим сотворил с десятками православных церквей, с Киево-Печерской лаврой, реликвиями, памятниками и мемориалами, у него нет никакого права апеллировать к законности, - написала она в Telegram-канале. - Кстати, повреждения Спасо-Преображенского собора тоже на совести киевского режима и безграмотных операторов комплексов ПВО, которые ВСУ намеренно располагают в жилых кварталах - это уже подтвердило Минобороны".

"Во-вторых, секретариат ЮНЕСКО занимает ангажированную позицию в отношении ситуации на Украине", - обратила внимание Захарова.

Кроме того, дипломат отметила, что "представители бюрократии этой организации [ЮНЕСКО] отказываются замечать происходящее много лет на Украине беззаконие". "Мало того, когда памятник Екатерине II Великой Кулебина шайка приказала стащить с пьедестала и куда-то уволочь, ЮНЕСКО в очередной раз промолчала, а сразу после этого решила начать "культурно охранять" исторический центр Одессы, который историческим после демонтажа скульптуры основательницы города назвать нельзя", - добавила Захарова. 

Теги:
УкраинаРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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