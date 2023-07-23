Члены Общественной палаты РФ высоко оценили состоявшиеся выборы в парламент Камбоджи

Председатель комиссии ОП по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре Андрей Максимов заявил, что на участках были доступны бюллетени даже для слабовидящих избирателей, отпечатанные шрифтом Брайля

ХАНОЙ, 23 июля. /ТАСС/. Международная наблюдательная миссия Общественной палаты (ОП) России посетила в воскресенье десятки избирательных участков на выборах в Национальную ассамблею (нижнюю палату парламента) Камбоджи и отметила высокий уровень подготовки и организации голосования. Об этом сообщил ТАСС председатель комиссии Общественной палаты по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре Андрей Максимов, возглавляющий делегацию наблюдателей ОП.

"Уровень организации выборов и процедур голосования очень высокий. На всех посещенных нами участках ящики для голосования были запломбированы в соответствии с правилами, четко организовано само голосование и наблюдение за ним, в том числе наблюдателей со стороны некоммерческих организаций", - рассказал Максимов. Российские наблюдатели, по его словам, обратили внимание, что на участках были доступны бюллетени даже для слабовидящих избирателей, отпечатанные шрифтом Брайля.

Подсчет голосов, который участники делегации ОП РФ наблюдали на нескольких участках, также был организован строго в соответствии с законом. "Со стороны избирателей или участников выборов жалоб и сведений о нарушениях к нам не поступило. Прошедшие выборы были одними из самых массовых среди всех стран, что мы посетили - явка избирателей на них составила более 80%", - отметил глава комитета Общественной палаты РФ.

За ходом голосования по выборам 125 депутатов нижней палаты камбоджийского парламента следили около 90 тыс. наблюдателей, в том числе и более 500 представителей из 65 стран мира и многих международных организаций. По итогам выборов в Нацассамблею будет сформировано новое правительство Камбоджи, которому предстоит руководить страной в предстоящие пять лет.