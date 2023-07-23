Командующий группировкой "Центр" рассказал о ситуации в Кременной

Андрей Мордвичев отметил, что она стабилизировалась

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Люди начали возвращаться в Кременную (ЛНР), поскольку ситуация в городе стабилизировалась. Об этом сообщил командующий группировкой войск "Центр", генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.

"Сейчас мы находимся непосредственно в самой Кременной. Тут в ноябре месяце, в декабре, конечно, ситуация была ужасная. Постоянные обстрелы, разрухи, мирное население, страдающие от обстрелов ВСУшников. Сейчас ситуация стабилизировалась. Начали возвращаться люди", - сказал Мордвичев в интервью телеканалу "Соловьев Live".

По словам командующего, сейчас ситуация в городе спокойнее, но он остается прифронтовым. "К примеру, вот это место, где мы сейчас едем, в декабре было вообще 4 км [до линии соприкосновения]. Сейчас отодвинули, сейчас порядка 7 км", - пояснил он.

Как уточнил Мордвичев, сейчас линия боевого соприкосновения проходит по западному берегу реки Северский Донец, в Серебрянском лесничестве. "Бои идут ожесточенные с ноября месяца 2022 года. Противник здесь сосредоточивал основные усилия, пытался пробиться в направлении Кременной, то есть участок Кременная - Сватово. Стратегическое направление, которое обеспечивает логистику наших войск вдоль линии фронта с севера на запад. Как Зеленский заявлял своим спонсорам, кураторам и в СМИ, что в декабре месяце он влезет и Сватово, и Кременную. Не получилось", - подчеркнул генерал-лейтенант.

Мордвичев отметил, что на этом участке Киев сосредоточил элиту, но в итоге ВСУ понесли большие потери. "Фронт мы стабилизировали, отодвинули. В данный момент противники отказываются от этого направления", - сказал командующий группировкой.

Генерал-лейтенант также сказал, что ему пришлось лично управлять действиями войск на переднем крае, чтобы стабилизировать обстановку и выстроить линию фронта.

Серебрянское лесничество

В настоящий момент, сообщил Мордвичев, противник вышел на само Серебрянское лесничество. ВС РФ его наблюдают и наносят огневое поражение. В свою очередь военнослужащие ВДВ освоили "целиком и полностью" особенности боя в лесу и уверенно поражают противника.

"Противник пытается выбить нас с занимаемых позиций, дестабилизировать участок фронта, перерезать дорогу Сватово - Кременная. Оборона устойчивая, уверенная, в ходе вчерашних боев, в ходе проведения контратак. Мы расширили плацдарм на противоположном берегу реки здесь у нас", - отметил командующий группировкой, подчеркнув, что российским военным удалось форсировать Северский Донец на участке реки.

Сейчас войска РФ ведут активную оборону. "В чем ее плюсы? Мы находимся [в] основное свое оперативное построение в обороне. Выбиваем противника. Он несет большие потери. Расходует большие ресурсы", - сказал Мордвичев.