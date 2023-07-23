Командующий группировкой "Центр" назвал неэффективными кассетные боеприпасы Киева

Андрей Мордвичев отметил, что "старые дедовские методы фортификации спасают полностью"

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Командующий группировкой "Центр" генерал-лейтенант Андрей Мордвичев назвал кассетные боеприпасы, которые применяет Украина, неэффективными в интервью телеканалу "Соловьев Live".

"Сейчас кураторы и спонсоры преступного режима [президента Украины Владимира] Зеленского вкладываются полностью, все, что могут... Но уже видно, что это элементы агонии. Вчера применили здесь, так сказать, разрекламированный кассетный боеприпас миллиметровый. <…> Но определенного результата не достигли. Нет ожидаемого для противника эффекта таких боеприпасов, я скажу. Шумные, пыльные, элементарные, старые дедовские методы фортификации спасают полностью. И бронезащита. То есть [эти боеприпасы] неэффективны", - сказал Мордвичев.

По словам командующего группировкой, у ВСУ закончились 150-мм осколочно-фугасные боеприпасы, а лимиты арсеналов были исчерпаны.

Говоря о подготовке украинских бойцов на полигонах Запада, генерал отметил, что это проводится "для успокоения руководства Украины" и не имеет эффективности. "Такого определенного целевого подхода к подготовке бойца, всестороннего штурмовика [на базах НАТО] нет. Тоже, грубо говоря, для галочки. Те, кто нашу советскую школу подготовки [проходил], и после уже <…> попал на натовские курсы, понимают, какая разница того задела, который был в советское время, и той натовской школы, которую они проходили. Особенно под руководством прибалтийских специалистов", - добавил он.