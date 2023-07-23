ЦИК пригласил членов избиркома Камбоджи наблюдать за выборами президента РФ в 2024 году

Голосование состоится в марте

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Член Центризбиркома РФ Константин Мазуревский передал организаторам выборов в Национальную ассамблею (нижнюю палату парламента) Камбоджи приглашение принять участие в наблюдении за выборами президента России в марте 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК РФ.

Мазуревский входит в российскую делегацию наблюдателей на выборах в Камбоджи, состоящую из представителей ЦИК и Общественной палаты РФ.

"Константин Мазуревский передал организаторам выборов в Камбодже приглашение принять участие в наблюдении за выборами президента Российской Федерации в марте 2024 года", - говорится в сообщении.