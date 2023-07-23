23 июля, 15:49
Военная операция на Украине

Командир "Центра" заявил, что сил для наступления у ВСУ хватит только до конца лета

Андрей Мордвичев предположил, что "к весне это все закончится"

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Запала у Вооруженных сил Украины (ВСУ) для контрнаступления хватит только до конца августа, считает командующий группировкой войск "Центр" генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Для наступа у них хватит до конца августа времени, потянут они еще до конца августа. Потом будет небольшой перерыв. В зиму они сильно такого ничего не достигнут. Ну, к весне, я думаю, это все закончится", - сказал он, отвечая на вопрос, надолго ли у ВСУ еще хватит запала для контрнаступления, в эксклюзивном интервью для телеканала "Соловьев Live".

Ранее в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен признал, что контрнаступление украинских войск идет тяжело. 7 июля заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол заявил, что ВСУ наступают более медленными темпами, чем надеялись в Соединенных Штатах, однако судить о результатах еще рано. CNN сообщил в начале июля, что западные страны нервничают из-за того, что продвижение подразделений украинских войск измеряется метрами, а не километрами. Медленный темп контрнаступления означает, что поддержка Запада может ослабнуть, если конфликт затянется, отмечает телеканал.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления превысили 26 тыс. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация