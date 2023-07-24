Мишустин отправляется в поездку по Дальнему Востоку и Сибири

В понедельник премьер-министр России прибудет во Владивосток

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин начинает поездку по отдельным регионам Сибири и Дальнего Востока, в понедельник он прибудет во Владивосток.

Как сообщала ранее пресс-служба правительства, здесь Мишустин выступит на пленарной сессии форума "Развитие малых городов и исторических поселений" и на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета проведет встречу с участниками образовательной программы "Архитекторы.рф".

Нынешняя поездка во Владивосток станет для Мишустина первым посещением города за то время, что он занимает пост главы кабмина.

Программа поездки

В целом "дальневосточное турне" главы правительства рассчитано на четыре дня. После Владивостока он планирует также посетить Улан-Удэ, Горно-Алтайск и Норильск. Поездка в Улан-Удэ запланирована на вторник, 25 июля. В ее программе посещение локомотивовагоноремонтного и авиационного завода в Улан-Удэ.

В Горно-Алтайске Мишустин будет работать в среду. Там он проведет совещание по развитию туризма и индустрии гостеприимства. 27 июля станет заключительным днем четырехдневной поездки. Его премьер проведет в Норильске, где осмотрит Надеждинский металлургический завод им. Б. И. Колесникова и физкультурно-оздоровительный комплекс "Айка". В программе турне также запланированы встречи главы кабмина с руководителями регионов Дальневосточного и Сибирского федеральных округов.

В состав правительственной делегации, которая будет сопровождать премьера, войдут вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин, министр науки и высшего образования Валерий Фальков и министр по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков.

Традиция поездок

Мишустин ежегодно совершает летние "дальневосточные турне". Так, в прошлом году в рамках такой поездки он посещал Горно-Алтайск, Якутск и Читу. Годом ранее у него состоялись рабочие поездки по Сахалинской и Иркутской областям и Хабаровскому краю. В 2020-м году премьерское "турне" длилось неделю, а его маршрут пролегал через Чукотку, Камчатку, Магаданскую и Амурскую области.