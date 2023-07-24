В новых регионах России начинается регистрация кандидатов на выборы

Политические партии будут выдвигать списки до середины августа

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Регистрация кандидатов на выборы в законодательные собрания и муниципальные органы власти начинается в понедельник в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Политические партии будут выдвигать списки до середины августа.

15 июня ЦИК РФ после консультаций с Минобороны и ФСБ назначил выборы депутатов заксобраний и представительных органов муниципальных образований в четырех новых регионах РФ на 10 сентября. Комиссия действовала согласно подписанному президентом России Владимиром Путиным в конце мая закону, который позволяет новым российским субъектам устанавливать порядок проведения выборов. Закон также устанавливает детали проведения выборов при введении на территориях военного положения.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.