Патрушев посетит ЮАР и проведет встречу по линии БРИКС 24-25 июля

Секретарь Совета безопасности примет участие во встрече представителей стран объединения, курирующих вопросы безопасности

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в понедельник начинает двухдневный визит в Южно-Африканскую Республику. Об этом сообщает пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

"В Йоханнесбурге Н. Патрушев примет участие в XIII ежегодной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, государств БРИКС, а также в отдельном расширенном заседании в формате "Друзья БРИКС" на уровне секретарей советов безопасности и советников по национальной безопасности", - говорится в сообщении.

Нынешнюю встречу представителей по безопасности из стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) анонсировал секретарь российского Совбеза в конце мая на встрече с коллегами по объединению. Тогда же он отмечал, что Москва готова и далее развивать сотрудничество стран "пятерки" по всем направлениям, и заверял, что Россия высоко ценит достигнутый в объединении уровень и характер взаимоотношений. По его словам, они в полной мере отвечают интересам всех пяти государств.

Помимо этого, Патрушев указывал на то, что возможности БРИКС нужно использовать в том числе и для снижения международной конфронтации, поиска разумного баланса интересов и решения актуальных проблем. Объединение, подчеркивал секретарь СБ РФ, призвано стать стержневым элементом более справедливого мирового порядка и поддерживать стремление развивающихся стран к полноправному участию в структурах глобального управления.

Предстоящая встреча высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, будет тринадцатой. Предыдущее такое мероприятие состоялось в июне прошлого года в режиме видеосвязи.

Секретари Совбезов стран БРИКС традиционно встречаются перед саммитом лидеров "пятерки". В этом году он пройдет пройдет с 22 по 24 августа в южноафриканском Йоханнесбурге. Президент России Владимир Путин примет участие в этом мероприятии по видеосвязи. Очно российскую сторону на нем будет представлять министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.