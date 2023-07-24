Путин написал статью для СМИ Африканского континента о видении развития отношений

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в преддверии второго саммита Россия - Африка и экономического и гуманитарного форума Россия - Африка, намеченных на 27-28 июля в Санкт-Петербурге, написал для СМИ Африканского континента статью "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего". Текст опубликован на сайте Кремля, также представлены переводы статьи на шесть языков.

"В преддверии этих масштабных, представительных мероприятий, на которые соберутся главы государств и правительств, предприниматели, ученые и общественные деятели, хотел бы поделиться с читателями ведущих СМИ Африканского континента своим видением развития российско-африканских отношений, обозначить направления сотрудничества, приоритетные для совместной работы на предстоящие десятилетия ХХI века", - заявил Путин в статье.