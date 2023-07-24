Путин заявил, что РФ за предоставление странам Африки достойного места СБ ООН и G20

Президент России также отметил, что страна "всегда поддерживает конструктивные инициативы партнеров"

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Москва выступает за предоставление странам Африканского континента достойного места в Совете Безопасности ООН и G20, заявил президент РФ Владимир Путин в статье "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего", опубликованной в понедельник на сайте Кремля.

"Россия с удовлетворением воспринимает повышающийся международный авторитет как отдельных государств, так и Африки в целом, их стремление весомо заявить о себе, взять в свои руки решение проблем континента", - написал глава российского государства.

Он заверил, что РФ "всегда поддерживает конструктивные инициативы партнеров, выступает за предоставление африканским странам достойного места в структурах, определяющих судьбы мира, включая Совет Безопасности ООН и Группу двадцати, за отвечающее их интересам реформирование глобальных финансовых и торговых институтов".

Российский лидер обратил внимание на сложную мировую ситуацию, от которой больше других государств страдают африканские страны. "К сожалению, мы видим, что нынешняя ситуация в мире далека от стабильной. Углубляются застарелые конфликты, которые есть практически в каждом регионе, появляются новые угрозы и вызовы", - отметил Путин. По его мнению, "Африка как никакая другая часть света чувствует бремя глобальных проблем".

"В таких непростых условиях мы рассчитываем совместно с африканскими партнерами формировать недискриминационную повестку дня сотрудничества", - указал президент РФ.

Стратегические направления взаимодействия

Глава российского государства напомнил, что стратегические направления нашего взаимодействия были заданы решениями первого саммита Россия - Африка, прошедшего в Сочи в конце октября 2019 года, а для их эффективной реализации учрежден Форум партнерства Россия - Африка. "Со многими государствами континента у нас созданы двусторонние межправительственные комиссии по торгово-экономическому и научно-технологическому сотрудничеству, предстоит расширение сети российских посольств и торговых представительств в Африке. Идет активное формирование дополнительных инструментов, призванных лучше структурировать хозяйственные связи, придать им большую динамику", - перечислил Путин.

Он отметил, что товарооборот России со странами Африки в 2022 году увеличился и достиг почти $18 млрд. "Однако все мы хорошо понимаем, что потенциал нашего торгово-экономического партнерства гораздо выше. Российские компании заинтересованы активнее работать на континенте в сфере высоких технологий и геологоразведке, в топливно-энергетическом комплексе, включая атомную энергетику, в химической промышленности, в добыче полезных ископаемых и транспортном машиностроении, в сельском хозяйстве и рыболовстве", - указал российский лидер.

На его взгляд, "происходящие в мире изменения требуют поиска решений, связанных с налаживанием новых транспортно-логистических цепочек, формированием валютно-финансовой системы и механизмов взаимных расчетов, безопасных и свободных от неблагоприятных внешних воздействий".

На этой неделе в Санкт-Петербурге пройдет второй саммит Россия - Африка.