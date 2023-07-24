Путин заявил, что новый многополярный миропорядок будет более справедливым и демократичным

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Формирующийся многополярный миропорядок будет более справедливым и демократичным, в нем займут достойное место в том числе Африка, Азия, Ближний Восток и Латинская Америка. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин в статье "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего", опубликованной в преддверии саммита РФ - Африка.

"В мире формируются мощные экономические и политические центры силы и влияния, которые все настойчивее заявляют о себе, требуют, чтобы с ними считались. Уверены, что новый, многополярный миропорядок, контуры которого уже обозначились, будет более справедливым и демократичным. И нет сомнений, что Африка наряду с Азией, Ближним Востоком, Латинской Америкой займет в нем достойное место, окончательно освободится от тяжелого наследия колониализма и неоколониализма, отринув его современные практики", - написал Путин.

Он назвал особенно важным в наши дни созидательное, доверительное и устремленное в будущее партнерство России и Африки. По словам Путина, Москва никогда не пыталась навязывать африканским партнерам собственные представления о внутреннем устройстве, формах и методах управления, целях развития и путях их достижения. "Неизменным остается наше уважение к суверенитету государств Африки, их традициям и ценностям, желанию самостоятельно определять свою судьбу, свободно выстраивать отношения с партнерами", - подчеркнул российский лидер.

Путин отметил, что партнерские связи России с Африкой имеют прочные и глубокие корни "и во все времена отличались стабильностью, доверием и доброжелательностью". Он напомнил о поддержке Москвой африканских народов в их борьбе за освобождение от колониального гнета и об оказании содействия в становлении их государственности, в укреплении суверенитета и обороноспособности, создании устойчивых основ национальных экономик. Так, по словам президент РФ, к середине 1980-х годов при участии советских специалистов в Африке было построено более 330 крупных инфраструктурных и промышленных объектов - электростанций, ирригационных систем, индустриальных и аграрных предприятий, - которые продолжают успешно работать и сегодня.

"Особо отмечу традиционно тесное взаимодействие на мировой арене, твердую и последовательную защиту со стороны СССР, а затем России интересов стран Африки на международных площадках. Мы всегда строго придерживались принципа "африканским проблемам - африканское решение" и были солидарны с африканцами в их борьбе за самоопределение, справедливость и отстаивание своих законных прав", - написал Путин. Он добавил, что Москва искренне дорожит "честно накопленным капиталом дружбы и сотрудничества, традициями доверия и взаимной поддержки, сложившимися у России со странами Африки". "Нас сближает общее стремление к формированию системы отношений, основанной на приоритете международного права, учете национальных интересов, неделимости безопасности, признании центральной координирующей роли Организации Объединенных Наций", - подчеркнул российский лидер.