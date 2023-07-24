Путин: от застарелых конфликтов и новых вызовов больше других страдают страны Африки

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил о сложной ситуации в мире из-за конфликтов почти в каждом регионе. Он считает, что африканские страны страдают от этого больше других государств.

"К сожалению, мы видим, что нынешняя ситуация в мире далека от стабильной. Углубляются застарелые конфликты, которые есть практически в каждом регионе, появляются новые угрозы и вызовы", - написал глава российского государства в статье "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего". По мнению Путина, "Африка как никакая другая часть света чувствует бремя глобальных проблем".

"В таких непростых условиях мы рассчитываем совместно с африканскими партнерами формировать недискриминационную повестку дня сотрудничества", - указал российский лидер.