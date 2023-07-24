Путин: по итогам саммита РФ - Африка примут декларацию и план партнерства до 2026 года

МОСКВА, 24 июля /ТАСС/. Результатом второго саммита Россия - Африка должны будут стать комплексная декларация, совместные заявления и утвержденный план действий Форума партнерства Россия - Африка на период до 2026 года. ОБ этом заявил президент России Владимир Путин в статье "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего", опубликованной в понедельник на сайте Кремля.

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Первый раз мероприятие прошло 22-24 октября 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие".

"Мы придаем большое значение предстоящему второму саммиту Россия - Африка. По его итогам планируется принять комплексную декларацию, ряд совместных заявлений, утвердить план действий Форума партнерства Россия - Африка на период до 2026 года. Готовится к подписанию весомый пакет межправительственных и межведомственных соглашений и меморандумов с отдельными государствами и региональными объединениями континента", - сообщил президент.

Путин добавил, что с нетерпением ждет встреч с лидерами африканских стран в Санкт-Петербурге и настроен на плодотворное конструктивное общение. Российский лидер выразил уверенность, что принятые на саммите и форуме решения послужат дальнейшему развитию российско-африканского стратегического партнерства.

В частности, как отметил Путин в своей статье, в общих интересах РФ и стран Африки вывести на новый, более высокий уровень сотрудничество в гуманитарной сфере, в области культуры, спорта, средств массовой информации.