24 июля, 02:23

Мишустин прибыл во Владивосток

Премьер-министр выступит на пленарной сессии форума "Развитие малых городов и исторических поселений"

ВЛАДИВОСТОК, 24 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин начал традиционную ежегодную поездку по регионам Дальнего Востока и Сибири. В понедельник он прибыл во Владивосток.

Здесь глава кабинета министров выступит на пленарной сессии форума "Развитие малых городов и исторических поселений" и на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета проведет встречу с участниками образовательной программы "Архитекторы.рф". У него запланированы и другие мероприятия, включая встречи с губернаторами.

В качестве председателя российского правительства Мишустин посещает Владивосток впервые. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПриморский край
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