24 июля, 05:05,
обновлено 24 июля, 05:21
Военная операция на Украине

Захарова назвала актом международного терроризма атаку беспилотников на Москву

© ТАСС

В Минобороны РФ ранее сообщили, что "средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение"

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала атаку беспилотников в понедельник утром на Москву актом международного терроризма.

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"Акт международного терроризма", - сказала дипломат телеканалу RTVI, комментируя инцидент.

Ранее в Минобороны РФ заявили журналистам, что "утром 24 июля пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двумя беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории города Москвы". В ведомстве добавили, что "средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение".

Как уточнили в министерстве, в результате пресеченной террористической атаки Киева пострадавших нет. 

Теги:
РоссияЗахарова, Мария ВладимировнаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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