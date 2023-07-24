Захарова назвала актом международного терроризма атаку беспилотников на Москву

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала атаку беспилотников в понедельник утром на Москву актом международного терроризма.
"Акт международного терроризма", - сказала дипломат телеканалу RTVI, комментируя инцидент.
Ранее в Минобороны РФ заявили журналистам, что "утром 24 июля пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двумя беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории города Москвы". В ведомстве добавили, что "средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение".
Как уточнили в министерстве, в результате пресеченной террористической атаки Киева пострадавших нет.