Мишустин отметил работу врио губернатора Омской области по развитию региона

Премьер-министр назвал Виталия Хоценко "человеком активным"

ВЛАДИВОСТОК, 24 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин похвалил врио губернатора Омской области Виталия Хоценко за "инвентаризацию", которую ему удалось провести в регионе.

"Виталий Павлович, вы человек активный. Вы не так давно назначены временно исполняющим обязанности [губернатора], но я вижу, что вы в буквальном смысле слова инвентаризацию провели", - заметил Мишустин, выслушав доклад Хоценко о развитии малых городов и проектах по благоустройству городской среды.

Стенд Омской области представлен на выставке форума "Развитие малых городов и исторических поселений", который проходит во Владивостоке.

"Выглядит очень интегрированно и перспективно", - оценил премьер, выслушав информацию об одном из представленных Омской областью проектов.