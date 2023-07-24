Глава Амурской области подал документы на выборы губернатора региона

Голосование пройдет с 8 по 10 сентября

ТАСС, 24 июля. Губернатор Амурской области Василий Орлов подал документы на выборы главы региона. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Подал в Амуризбирком документы на регистрацию для участия в сентябрьских выборах. Рабочая группа должна проверить их за 10 дней", - написал Орлов.

Орлов представляет "Единую Россию".

24 июля последний день подачи документов на регистрацию.

В Приамурье выборы губернатора региона будут проходить три дня - с 8 по 10 сентября.

На данный момент в региональный избирком документы предоставили кандидаты из пяти партий: "Единая Россия", "Коммунисты России", КПРФ, "Справедливая Россия - За правду" и "Новые люди".