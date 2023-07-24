Мэр Хабаровска подал документы для участия в выборах главы города

Голосование пройдет 9 и 10 сентября

ХАБАРОВСК, 24 июля. /ТАСС/. Действующий мэр Хабаровска Сергей Кравчук подал документы в Избирательную комиссию Хабаровского края на выборы главы города. Об этом сообщается в Telegram-канале избиркома региона.

"Сергей Кравчук, кандидат от партии "Единая Россия", сдал документы на выдвижение на выборах мэра города Хабаровска", - говорится в сообщении.

Также документы в избирком сдал кандидат от партии "Новые люди" Вениамин Стельмах.

Документы на выборы мэра Хабаровска в избирком подали в общей сложности 13 человек. Помимо Кравчука и Стельмаха, это Николай Сингур от Партии пенсионеров за социальную справедливость, Александр Чупров от Коммунистической партии РФ, Михаил Сидоров от партии "Справедливая Россия - патриоты - за правду", Виктор Ротарь от партии "Родина", а также самовыдвиженцы - Абдухамид Саидов, Наталья Князь, Олег Цой, Евгений Бондаренко, Дмитрий Шабунин, Леонид Сунгоркин, Андрей Шулепов.

Период для выдвижения кандидатов, в том числе партиями, завершится 26 июля. Голосование на выборах мэра Хабаровска будет проходить в течение двух дней - 9 и 10 сентября.