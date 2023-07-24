Мишустин пожелал Хоценко удачи на сентябрьских выборах губернатора Омской области

Премьер-министр обратил внимание, что Виталий Хоценко был назначен врио главы региона, который ему, "в общем-то, хорошо знаком"

ВЛАДИВОСТОК, 24 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пожелал врио губернатора Омской области Виталию Хоценко удачи на выборах главы региона, которые пройдут в сентябре.

"Я хочу от всей души вам пожелать удачи на выборах. У вас в сентябре выборы, я знаю, что вы выходите. И, судя по тому, что делаете на сегодняшний день, будет, конечно, поддержка омичей. Успехов вам", - обратился председатель кабмина к Хоценко на двусторонней встрече, которая прошла на полях форума "Развитие малых городов и исторических поселений" во Владивостоке.

Мишустин обратил внимание, что Хоценко был назначен врио губернатора региона, который ему, "в общем-то, хорошо знаком". "Но вы до этого себя прекрасно показали в Донецкой Народной Республике - работали самоотверженно, мужественно и эффективно", - заметил премьер.

"Я хочу вас поблагодарить за обстоятельный подход к делу. Я был у вас на стенде, когда вы рассказывали о социально-экономическом развитии: ничего не упустили. Все показатели - и ВРП, и инвестиций, рабочих мест, доходов населения - все держите под контролем", - похвалил председатель правительства.